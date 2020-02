En la victoria de Alianza Lima sobre Atlético Grau, hubo una jugada en donde Alexi Gómez, Luis Aguiar y Josepmir Ballón tuvieron una pequeña discusión sobre quién iba a patear un tiro libre.

Alexi Gómez quería patear el tiro libre, pero no lo dejaron: "Yo no voy a bajar para no patear, así no es”, dijo el futbolista en imágenes transmitidas por Fútbol en América.

El carrilero izquierdo de Alianza Lima respondió luego sobre la jugada y señaló que no hubo ninguna pelea ni discusión con sus compañeros.

Alianza Lima consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura, tras caer en el debut ante Alianza Universidad en Matute y empatar frente a Carlos A. Mannucci.

