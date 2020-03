El futbolista de Alianza Lima, Alexi Gómez, hablo sobre el complicado arranque que ha tenido el cuadro blanquiazul en esta temporada y señaló que a fin de año lograrán el título.

“Esto es un proceso y recién empieza. Estoy convencido que a fin de año vamos a estar festejando. Vamos paso a paso. Tenemos partidos muy seguidos y sólo pensamos en jugar”, dijo en Las Voces del Fútbol.

“El sueño de todos el dar la vuelta a fin de año y trabajamos en eso”, añadió.

Alexi Gómez se refirió a la posición donde lo está utilizando Pablo Bengoechea desde que llegó a Alianza Lima.

“Es importante la confianza que me da el técnico. Me siento cómodo jugando de lateral, pero no tengo problema si me pone de extremo”, comentó.

“No quiero ser goleador, tengo otras prioridades que marcar un gol, mi función es otra. Soy mas de crear jugadas que de anotar todas las fecha. Tengo la responsabilidad de los penales y ahí siempre tengo una chance”, agregó.