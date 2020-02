Alexandra Hörler sobre Jean Deza: “Dejémoslo en el club y que siga juergueando”

Alexandra Hörler utilizó su espacio en ‘Exitosa deportes’ para despotricar contra los directivos de Alianza Lima, según el criterio de la periodista los íntimos debieron haber expulsado de la institución a Jean Deza por sus constantes ‘ampays’ en este inicio del calendario 2020.

“Entonces dejémoslo en el club y que siga juergueando. Me parece el colmo. No es una, no es dos, son tres veces en menos de dos meses. Alianza Lima tiene que sentar un precedente, por qué vas a tener a un jugador dentro cuando estás tratando de hace un grupo que funcione, no solamente en lo futbolístico, también importa lo que ocurre en la interna”, comentó Hörler sobre el caso de Jean Deza.

Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, dio conferencia de prensa previo al duelo contra Deportivo Municipal y en ella aseguró que Deza no sería tomado en cuanta para el duelo, pero no mencionó que sería separado del club, esto hizo enfadar a Hörler, quien no aguantó su ira y complementó.

"Si Alianza no está funcionando, ¿se puede dar el lujo de mantener a jugadores que a este paso pueden terminar haciendo daño al mismo grupo?”, agregó la periodista en el conocido programa de Exitosa Radio.

