Sigue la polémica. El delantero de Binacional, Aldair Rodríguez se refirió a la polémica jugada del encuentro ante Alianza Lima, en donde Anthony Rosell fue expulsado tras una falta en contra del colombiano Dahwling Leudo.

“Mi codazo era amarilla, porque yo esperé a Cartagena que venga con el hombro y no con el pecho. Yo ni lo veo, solo lo siento. Le pedí disculpas, porque jugamos en las divisiones menores de Alianza Lima. Igual, Rosell también hubiera recibido amarilla, yo no lo expulsaba. Todo los conocemos y nunca tiene mala leche, no tenía donde pisar y lamentablemente lo pisa a Leudo y es ahí donde le sacan roja. Para mí, era amarilla, pero al final el criterio del árbitro se respeta”, señaló a radio Ovación el atacante del Binacional.

Aldair Rodríguez se refiere a la partida de Juan Pablo Vergara

“Siendo sincero, fue la semana más complicada de mi carrera. Creo que lo que pasó con Vergara fue más duro que alguna lesión grave que pude tener. Lo bueno que hemos sabido es convertir ese dolor en motivación y hemos hecho bien las cosas. Ahora tenemos que ir por 90 minutos de infarto en Lima”, agregó.

Binacional irá con todo a Matute

“Confío mucho en el equipo que estoy. Sé que podemos hacerle daño a Alianza en Matute, porque si nos tiramos atrás en cualquier momento llega el gol. El profesor Mosquera jamás diseó un sistema defensivo en condición de visita y no creo que esta vez sea la excepción porque tenemos jugadores de buen pie. No creo que Pablo Bengoechea juegue con una línea de 5”.

Rodríguez habla sobre su futuro

“El 15 de enero ya están las luces y por esa parte estoy tranquilo porque estoy seguro que Binacional hará un gran papel en la Libertadores en Juliaca. Estamos muy cómodos en el Guillermo Briceño”.

“Estoy trabajando cada vez más fuerte para llegar a la selección y esperemos que el otro año me puedan seguir saliendo las cosas. Si hay interés de un equipo grande u otro club importante, habrá que pensarlo bien para ser tomado en cuenta por Gareca”.

