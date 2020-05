Mario Salas ya viene trabajando a larga distancia con Alianza Lima, club con el que llegó a un acuerdo para dirigir, pero por la situación que se vive por el coronavirus no ha podido llegar al Perú todavía.

El técnico chileno dejó un buen recuerdo en su paso por Sporting Cristal, donde salió campeón en 2018, por lo que hinchas y jugadores ven con optimismo su llegada al cuadro blanquiazul. Por ello, Aldair Fuentes elogió al entrenador.

“El jugador de Alianza es pícaro y esperemos que lo vaya aportar el profesor Salas, aumentar lo que es el club. Uno trabaja para estar siempre preparado, cuando llegue la oportunidad uno debe estar listo. El Cristal de Salas era una máquina, jugaban de memoria”, dijo a Ovación.

Por otro lado, Aldair Fuentes contó como viene entrenando en casa durante la cuarentena. “Es distinto entrenar en casa que al aire libre. Empezamos trabajando solo, sin Zoom, luego comenzó los trabajos colectivos por videollamada”.

“No he subido de peso, sigo una dieta y converso con el nutricionista, pero cuando me doy el gusto de comer un postre y si solo tengo un turno entreno extra para quemar lo que he comido. Eso me ha ayudado bastante”.