Hace algunos días, Raúl Leguía disparó contra Alberto Rodríguez luego de que se confirmara su fichaje por Alianza Lima. En la primera conferencia de prensa del defensor central como jugador blanquiazul, evitó entrar en polémicas con el administrador de Universitario de Deportes.

“La verdad es que no tengo nada que hablar”, dijo Alberto Rodríguez sobre lo que dijo hace algunos días Raúl Leguía.

Las palabras de Raúl Leguía sobre Alberto Rodríguez

En comunicación con una radio local, Raúl Leguía indicó lo siguiente sobre el ‘Mudo’: “Sobre ese señor (Alberto Rodriguez) yo no diré nada porque no tiene ética, su forma de actuar deja a pensar. Nosotros no lo queríamos, si se quedaba, era por pedido de Gregorio Pérez. Cobró 2 años sin jugar, que cure sus demonios”, dijo en dialogo con Puro Gol (Radio Nacional).

Alberto Rodríguez sobre el caso Deza y Ascues

“Ese tema no compete hablarlo públicamente, es algo que se manejará en la interna. De ese tema no tengo nada que hablar", expresó Alberto Rodríguez sobre lo ocurrido con Jean Deza y Carlos Ascues tras el ampay de Magaly TV, La Firme.

También te puede interesar