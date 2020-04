Con recuerdos, anécdotas y uno que otro chiste, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán dialogaron en directo a través de Instagram en tiempo de cuarentena. El impacto fue total, millares de usuarios se pegaron al chat de los canteranos blanquiazules y ahora figuras de la Selección Nacional.

En plena conversación de los mundialistas de Rusia 2018, apareció el comentario de Adrián Balboa, quien expresó su admiración por el delantero de Internacional de Porto Alegre. “Paolo quiero tu polo '9”, fue el mensaje del popular ‘Rocky’.

Alianza Lima | Adrián Balboa pide la ‘9’ a Paolo Guerrero vía Instagram en directo [FOTO]

“Yo me inicié en Municipal, pero cuando fui a Alianza, ese sentimiento es increíble. Cada vez que voy a ver a Alianza, me da ganas de entrar a la cancha, siempre, te lo juro. Has visto la tribuna, el estadio lleno”, contaba Farfán, Guerrero añadía: “La emoción, la gente, la hinchada, cómo vibra el estadio”, indicó el jugador de Inter de Porto Alegre. Esa parte de la charla, fue el ‘detonante’ para que brote la admiración de Balboa sobre PG9.

VIDEO RECOMENDADO

Paolo y Jefferson sobre Oreja Flores