Alianza Lima: 5 razones que explican el empate ante Carlos A. Mannucci

En el fútbol, como lo ocurrido anoche en el Mansiche, nada está dicho hasta el final. Alianza Lima tuvo los tres puntos en el bolsillo, su segundo triunfo al hilo, pero en cuestión de minutos el sueño se convirtió en pesadilla. Un partido discreto que se difinió por errores defensivos y malas decisiones técnicas terminó repartiendo los puntos para dos equipos necesitados.

1. Mala lectura

Con el 0-2 a favor, Víctor Reyes decidió cuidar el resultado, sin imaginar que Mannucci en diez minutos lo igualaría. Joazhiño Arroé, que era la figura del encuentro, fue reemplazado por 'Cachito' Ramírez, mientras que Kevin Quevedo le cedió su lugar a Ugarriza.

¿La idea del técnico? Tener la posesión del balón y controlar el mediocampo. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Con los cambios, el cuadro 'carlista' tuvo más espacios para jugar, rotó la pelota y llegó por las bandas al área de Gallese. Perdiendo pedo ofensivo y sin poder reaccionar, Alianza Lima no ganó un punto, perdió dos.

2. Goles que no haces

Alianza Lima hiló y generó acciones de peligro. Llegó con facilidad al área de Manuel Heredia, sin embargo el último toque no fue el correcto. Lo intentó con Affonso durante el primer tiempo, con remates de larga distancia de Arroé y las diagonales de Quevedo, pero el tercero no llegó. Su punto más bajo en el mediocampo: 'Felucho'. Erró pases, no apreció y no tuvo la proyección que los victorianos necesitaron.

Como en partidos anteriores, los íntimos no concretaron las chances que tuvieron y al concluir los 90 minutos terminaron lamentándolo.

3. Presión rival

Para el complemento, Mannucci salió con todo y dispuesto a emparejar el partido. Metió a los íntimos en su campo, no lo dejó jugar con tranquilidad, lo forzó al error y a los 15' de la segunda etapa se encontró con el descuento. Bien dicen que en el fútbol el marcador más peligroso es el 1-2 y en el Mansiche se cumplió. Los carlistas aprovecharon el desconcierto blanquiazul para poner el segundo unos minutos después.

4. Cambios acertados

A diferencia de los cambios que realizó Reyes, a José Soto sí les funcionaron. El ingreso de Renzo Sheput por Diego Manicero y de Tulio Etchemaite sustituyendo a Jean Fuentes le cambió la cara a Mannucci.

El 'Pincel' limpió el mediocampo y dio pases acertados a las espaldas de la defensa blanquiazul. Su experiencia para controlar el balón pesó más que las intensiones íntimas.

El segundo gol trujillo llegó desde la banca, Etchemaite aprovechó el error en la marca de Riojas (se volteó y obstaculizó la visión de Gallese) para mandarla al palo más alejado del '1' íntimo y frenar su renacer.

5. Zona técnica

Los técnicos Reyes y Soto jugaron un partido aparte. El aliancista firmó su triunfo anticipadamente, lo cerró tras el segundo gol y dejó con vida a un Mannucci que ya había demostrado que en casa no se le puede dar por muerto.

En tanto, Pepe conoce del fútbol dentro del verde, manejó sus tiempo, 'durmió' al rival, lo desgastó físicamente y cuando tuvo que golpear, lo hizo y fuerte. Sin recursos en ataque, Soto adelantó sus líneas y jugó con la desesperación de los íntimos. No se ganó en casa, pero el tival no se fue con los tres puntos.