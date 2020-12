El comentarista de Movistar Deportes, Diego Rebagliati usó su cuenta de Twitter para aclarar una fotografía en donde sale junto a Diego Gonzales Posada, miembro del Fondo Blanquiazul de Alianza Lima. “Para aclarar. Esta foto esta en mi Instagram @diegoreba22 y es de junio del 2019 durante la Copa America con Diego Gonzales Posada y 4 amigos que no tienen nada que ver con el fútbol. NO ME INTERESA gerenciar ni asesorar a NINGÚN club del fútbol peruano”, enfatizó el también comentarista en GOLPERU.

Para aclarar. Esta foto esta en mi Instagram @diegoreba22 y es de junio del 2019 durante la Copa America con Diego Gonzales Posada y 4 amigos q no tienen nada q ver x con el fútbol. NO ME INTERESA gerenciar ni asesorar a NINGÚN club del fútbol peruano. pic.twitter.com/BhZt4C9PRP — Diego Rebagliati (@diegoreba) December 2, 2020

