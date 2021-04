Le pegó con todo. Leandro Fleitas tuvo duras palabras para Arley Rodríguez. El defensa de César Vallejo calificó de “maricón” al extremo colombiano de Alianza Lima.

“Me parece un jugador escandaloso, maricón para jugar. Quería pelear con todos y en todo momento lo traté de calmar. Termina el partido y hablo con Barcos, Míguez y todo tranquilo, pero el tipo este en el banco seguía gritando e insultado y fue ahí que me embosqué”, dijo en Ovación.

“Yo en todo momento quería separar a todos los jugadores, pero en todo momento el tipo este quería pelear con todo el mundo. Me enojé, estuvo mal gritarle lo que le grité pero no tiene nada que ver con el racismo ni nada. No quise ofender su nacionalidad, fue una discusión de partido”, agregó luego.

Además, señaló que Alianza Lima se llevó un punto de pura suerte. Para mi hicieron dos goles de casualidad. El primero lo puso Lagos al segundo palo y el segundo nuestro arquero puso mal las manos y se le escapó. Con esos dos goles Alianza, sin saber cómo, se puso arriba”, cerró.