Dio su versión. Alexandra Horler fue noticia el último fin de semana luego de que Gonzalo Núñez tenga comentarios sobre ella en pleno programa de radio en vivo, la exconductora de Latina le pidió respeto mientras el programa seguía su emisión de manera normal.

Ahora, Horler reapareció en su cuenta oficial de Instagram donde comentó todo lo sucedido con Gonzalo Núñez: “Me retiré de las redes sociales por unos días por mi salud mental”, dijo la periodista en un video de Instagram TV.

Asimismo, agregó: “El machismo, amigos, es una enfermedad que nos mata a nosotras. No podemos seguir permitiendo abuso, acosos, violencia, es una lucha constante. Quiero aclarar que Gonzalo me pidió disculpas, lo hizo el jueves, el viernes, hablamos en privado del tema, le dejé clara mi posición y creo que la entendió”, indicó.

Por otro lado, Horler también indicó que aceptó las disculpas y trabajó normalmente en Radio Exitosa, sin embargo, no se manifestaron sobre el incidente. "Me sorprende porque todos los que trabajamos en medios tenemos una responsabilidad social. Se acercaron a mí el viernes y me manifestaron que íbamos a tener una conversación hoy lunes, yo no podré ir porque estoy enferma. No he renunciado, nadie me ha despedido, tengo una conversación pendiente con Gonzalo por algunos temas que quizás les cuente después”, finalizó la periodista.

