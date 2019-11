Los periodistas Alexandra Hörler y Gonzalo Nuñez protagonizaron un acalorado debate en el programa Existosa Deportes sobre la continuidad de Pablo Bengoechea en el Alianza Lima.

Gonzalo Nuñez habló sobre la renovación de Pablo Bengoechea y recordó las palabras del director deportivo de Alianza Lima, Víctor Marulanda.

“Me parece que no es consecuente la gente de Alianza manteniendo a Pablo Bengoechea. Marulanda dijo que quería jugar de una forma. ¿Qué pasa si Alianza queda eliminado por Cristal en las semifinales? ¿El resultado es todo? ¿No importa si juegas por arriba o por abajo? ¿Dónde están las formas?”, dijo.

Alexandra Hörler le respondió a Gonzalo Nuñez: “No hay que jugar bien para ganar (…) A mí no me gusta ganar como sea, pero en el fútbol lo que importan son los resultados. Lo que importa es meter goles. ¿De qué te sirve jugar bonito si vas perder?”.

Gonzalo Nuñez no le gustó para nada el comentario de Alexandra Hörler y encendió el debate: “Como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien”.

Sin embargo, la periodista no se quedó callada. “No soy profesional, pero sé jugar. No me puedes desacreditar por no haber jugado fútbol, porque yo no veo acá que ninguno de ustedes sean futbolistas profesionales”, expresó.

También puedes leer: