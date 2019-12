No se calla nada. Alexandra Horler fue el centro de atención en el inicio del fin de semana luego de que le pida respeto a Gonzalo Núñez por un incómodo comentario en medio del programa de Exitosa Deportes.

En redes sociales, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar e incluso uno de ello le pidió que haga un programa exclusivo de mujeres para que no se repita el episodio que pasó con Gonzalo Núñez. “Por qué no haces un programa deportivo con puras mujeres, ahí no te expones a esto y obviamente el circo termina, sería bueno que lo intentes”, le escribió un usuario en Twitter.

La opinión del usuario hizo que la respuesta de Horler llegó de inmediato y dejó en claro que la idea no era esa, sino que haya respeto. “No tengo que recurrir a eso. No tenemos que aislarnos para que nos respeten. Tienen que respetarnos en todo ámbito y lugar”, señaló la periodista.

Asimismo, Horler agregó en su publicación que lo el comentario escrito en Twiiter solo avala la discriminación y violencia contra la mujer. “La solución no es meternos a una caja de cristal. La solución es que ustedes respeten”, finalizó.