Puso las cosas claras. Alexandra Horler se ha convertido en tendencia en las redes sociales luego de que pase un incómodo momento junto a Gonzalo Núñez en el programa radial de Exitosa Deportes. El periodista hizo un comentario sobre sus glúteos que terminaron por enojar a la panelista del programa.

Sus seguidores en redes sociales se pronunciaron al respecto y le peguntaron sobre lo sucedido en el programa y si era verdad su fastidio al conductor. “Cómo no me voy a enojar. Por supuesto que lo hice, porque eso no es ninguna broma. Es un comentario machista y sexista y eso es intolerable”, señaló Horler en redes sociales.

Asimismo, la exconductora de Latina Televisión señaló que las mujeres no tienen que aguantar ese tipo de comentarios en ningún ámbito de la vida. “Esas faltas de respeto no se toleran. Por eso exigí disculpas para mí y el público”, indicó la peridodista.

El hecho ocurrió este jueves en el programa de Exitosa Deportes cuando el panel analizaba el salto de Cristiano Ronaldo con la Juventus y mencionaron el uso de los músculos en dicho caso.