Hohberg sobre festejar ante Alianza: "Siempre hay que celebrar los goles"

Alejandro Hohberg fue protagonista este 2019 en el mercado de pases del fútbol peruano por su pase a Universitario de Deportes, tras no renovar con Alianza Lima.

El extremo de Universitario de Deportes ha comenzado la temporada con el pie derecho y aseguró que si le a Alianza Lima festejará el tanto.

"Siempre hay que festejar los goles. Obviamente que hacer un gol en un clásico es muy lindo y lo festejaría con mi equipo. Esperemos cómo se presenta el partido, y siempre sin faltar el respeto a nadie", dijo Alejandro Hohberg en Al Ángulo.

"No conozco a nadie que no grite un gol en un clásico. Nada más que eso. Por mi parte nunca habrá algo de polémica ni falta de respeto, pero obviamente me gustaría hacer un gol en ese partido porque sé el equipo que defiendo y sería importante ganar", añadió.

