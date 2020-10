El defensa de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, se refirió a la situación que vive Alianza Lima en la Liga 1, donde cayeron ante Ayacucho FC en la primera fecha de la Fase 2 y se complicaron en la tabla de posiciones. El cuadro blanquiazul ahora está a solo tres puntos de zona de descenso.

“Como profesional no le deseo el descenso a nadie, y como hincha no puedo opinar. Pero obviamente me gustaría seguir jugando clásicos, son partidos muy lindos”, dijo Aldo Corzo en Las Voces del Fútbol.

Aldo Corzo también habló sobre el tema de Gianluca Lapadula y la opción de que sea convocado. “Se tomó a la ligera porque en un principio no quiso venir. Ahora esta la posibilidad que venga y no creo que el grupo se rompa si llega a venir. Si Ricardo Gareca lo considera es porque sabe que va a sumar”, comentó.