El lateral derecho de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, respondió las declaraciones de su técnico Ángel Comizzo contra Ricardo Garecha, quien lo puso como titular en el amistoso de la selección peruana ante Colombia.

“Ángel estuvo caliente, eso no tiene nada que ver. El ‘profe’ Ricardo Gareca me quiso poner y me tocó ahora, en algún momento tenía que jugar. Ángel Comizzo habló en caliente, quería a todos sus jugadores frescos para este partido. Son circunstancias, cosas que pasan. Queda una final el domingo yo estoy lleno de fe, sé que el de arriba al final va a ser justo”, dijo Aldo Corzo.

Recordemos que, tras el empate ante UTC, Ángel Comizzo señaló en conferencia de prensa que “Aldo, con los partidos jugados con la Selección, no jugó nunca. Ahora lo ponen, justo cuando nosotros teníamos que disputar un partido importantísimo por la final”.

Por otro lado, Aldo Corzo explicó que “viajar tras el partido con Colombia fue una decisión en conjunto pero yo soy el responsable, yo tuve las ganas y uno asume su responsabilidad”.

Aldo Corzo sobre declaraciones de Comizzo: “Habló en caliente, Gareca me puso porque en algún momento tenía que jugar" | VIDEO: Martín Chilo Espinoza

