No lo ve con buenos ojos. Luego de que se confirmara el reinicio de la Liga 1 en Lima en medio de la pandemia del COVID 19, el alcalde de la capital, Jorge Muñoz se refirió al tema e indicó que no pareciera el momento adecuado para volver a jugar el fútbol y menos en Lima donde el número de contagios es cada vez más alto.

“El fútbol es algo que estamos extrañando. Se viene un campeonato “parchado” porque la COVID-19 nos ha agarrado contra pie. Lima será la sede, pero tengo mis preocupaciones porque las canchas no están en buen estado. ¿Cómo vamos a llegar dentro de 45 días (límite para la reanudación del torneo) a esa situación? Cuando los equipos vengan a Lima dónde van a quedarse y dónde se van a concentrar”, indicó el burgomaestre en Radio Capital.

Además, Muñoz trató de comparar el reinicio de la Liga 1 con la Bundesliga y destacó que en Alemania los jugadores pasan por pruebas cada tres días: "¿Tenemos la capacidad para disponer de pruebas rápidas cada tres días? ¿Todos los equipos van a poder afrontar eso? No estoy tan seguro”, indicó.

Reinicio de la Liga 1 con sede Lima

Jorge Muñoz señaló que si bien Lima tiene más opciones o comodidades que las provincias, hay que ver el tema de hospedaje y demás recursos que necesiten los clubes de fútbol si en caso la FPF no se da abasto.

“Ahora muchos hoteles están cerrados y otros son utilizados para la cuarentena. Podría ser una interesante medida si es que la Federación tiene esos recursos y reactiva el hospedaje de esos hoteles”, indicó.

Finalmente, Jorge Muñoz reveló que no habló en ningún momento con Agustín Lozano sobre el reinicio del campeonato: "No hemos hablado en ningún momento (...) No sé si médicamente estamos aptos, pero pareciera que no es el mejor momento para el reinicio del fútbol. Hablo como un alcalde preocupado. Me gustaría que se reanude pero, siendo realista, veo que hay dificultades”, culminó.

