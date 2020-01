Alberto Rodríguez jugó su primer partido con Alianza Lima en la ‘Noche Blanquiazul’ frente a Millonarios de Colombia. Sin embargo, su estreno no fue el esperado y el cuadro íntimo cayó 2-1. El ‘Mudo’ dio sus impresiones en su debut con el equipo de La Victoria.

“Gracias a Dios, se pudo dar. Le dije a Pablo que quería jugar, porque me sentía bien. Ahora toca trabajar para el grupo. Yo estoy para aportar desde donde me toque”, dijo Alberto Rodríguez a GOLPERU tras el partido.

“Ya me ha tocado jugar muchas veces con línea de tres y me siento cómodo. Si bien es cierto, tuvimos muchas ocasiones y no se concretaron. Ellos aprovecharon nuestros errores y eso pasa. Cometes errores y el rival aprovecha. Hay que meterla y ya está”, añadió.

Alberto Rodríguez llegó a Alianza Lima este 2020 tras no renovar su vínculo con Universitario de Deportes. El zaguero vuelve a jugará luego de una lesión que lo marginó toda la temporada pasada.

