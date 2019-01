Alberto Quintero revela acercamientos con Alianza Lima

Alberto Quintero volvió al Perú para unirse a Universitario de Deportes y comenzar con la pretemporada. El delantero panameño reveló que tuvo contactos con Alianza Lima, pero prefirió seguir vistiendo la crema.

"Hubo acercamientos con Alianza Lima, pero en todo momento dejé claro que me quería quedar en la 'U' por su hinchada y por el cariño que me habían mostrado, sobre todo cuando estuve lesionado", comentó Alberto Quintero al diario Depor.

"Todo ese cariño me vino bien y me hizo tomar esta decisión. Y que no hay nada más bonito que seguir jugando por el mejor equipo del Perú", agregó el futbolista.

Objetivos claros

Alberto Quintero aseguró que Universitario de Deportes tiene un buen plantel y peleará por el título nacional en este 2019.

"Han hecho buenas contrataciones y creo que tenemos un grupo sano y vamos a pelear por el campeonato. Nos va a venir bien no jugar ningún torneo internacional y dedicarnos solo al torneo local, para poder campeonar", dijo el jugador.

"Nosotros vamos a apuntar a campeonar. La ‘U’ es un equipo grande y no puede estar en zona de descenso. El año pasado tuvimos una muy mala racha, pero la hinchada creyó en nosotros y en el trabajo del entrenador", añadió.