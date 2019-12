Hace unos días en entrevista para RPP, Juan Carlos Oblitas realizó una crítica sobre la gran cantidad de clubes que contará la Liga 1 2020, afirmando lo siguiente: “Que haya 20 equipos es una barbaridad”. Ahora, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, le respondió.

En una entrevista para La República, Agustín Lozano dijo lo siguiente: "Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo. Yo cuando quise cortar los 4 ascensos, los clubes de la Segunda División protestaron con todo derecho. Las cosas se dicen en su momento", indicó el presidente de la FPF.

¿Cuál fue la crítica de Juan Carlos Oblitas?

“Hasta donde sé descienden cuatro equipos el próximo año, pero no formo parte de la Liga 1, solo conversamos algunas cosas de asesoría. No he hablado con Villavicencio del próximo año. Quiero ser consecuente con lo que dije hace mucho tiempo y que haya 20 equipos es una barbaridad, porque no estamos preparados para recibir esa cantidad de equipos”, afirmó el ‘Ciego’ en RPP.

