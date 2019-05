ADFP: "La FPF es una lágrima y nunca estuvimos tan atrasados en el fútbol"

El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Hugo Duthurburu, arremetió contra la FPF por no presentar todavía las bases del torneo intermedio que debe iniciarse en el mes de junio.

"Realmente la Federación Peruana de Fútbol viene haciendo todo mal porque no solo perdimos el Mundial Sub 17 y la posibilidad que Lima sea sede de la final de la Copa Sudamericana sino miren lo que pasó con Segunda, un torneo que debió empezar hace tiempo, el campeonato de reservas sigue olvidado y hasta ahora no sabemos cómo será el torneo intermedio que debería jugarse en el mes de junio. Sinceramente esto se cae a pedazos", dijo en Ovación.

"Cuesta creer que estamos a 20 días de iniciarse supuestamente este torneo intermedio y no tenemos ni bases ni cómo se va a jugar. Habrán muchos equipos y, por tanto, se tienen que fijar ya las logísticas y todo lo que comprende para el desarrollo de los partidos. Esto no es ninguna broma, pero vemos que la Federación Peruana de Fútbol es una lágrima y nunca estuvimos tan atrasados en el fútbol. Es vergonzoso todo lo que viene sucediendo y no dudo que es el peor momento del fútbol peruano en los últimos 15 años", añadió.

Hugo Duthurburu señaló que tiene esperanzas de que la ADFP vuelva a controlar los torneos. "No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista reza un conocido refrán y sinceramente esperemos que haya un cambio. Por lo pronto, la ADFP siempre estará alerta y esperamos algún día recuperar el control de los campeonatos locales".

