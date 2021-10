Alianza Lima vs. UTC EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 14 de la Fase 2. El partido se jugará el sábado 2 de octubre desde las 15:30 hora peruana en el estadio San Marcos. La transmisión del encuentro será a través de la señal de Gol Perú.

Alianza Lima vs. UTC: A qué hora ver el partido

Perú – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

México – 5:00 p.m.

Chile – 6:00 p.m.

Paraguay – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

Alianza Lima vs. UTC: Dónde ver el partido

El encuentro será transmitido EN VIVO por la señal de GOLPERU (canal 14 de Movistar y 714 de Movistar HD). Además, podrás seguir las incidencias a través de elbocon.pe.

Previa del Alianza Lima vs. UTC

Alianza Lima, único líder de la Fase 2, enfrenta a UTC de Cajamarca con una racha de 17 partidos sin perder, el último fue en mayo ante Sporting Cristal. El equipo dirigido por Carlos Bustos es el favorito para quedarse con el triunfo y mantener la distancia con respecto al segundo lugar.

El triunfo más reciente de Alianza Lima fue por 3-1 ante Alianza Atlético, con goles de Wilmer Aguirre, Arley Rodríguez y Jefferson Farfán, una de las figuras del equipo que no estará presente, debido a su convocatoria a la Selección Peruana.

Por su parte, UTC necesita ganar para no alejarse de los puestos de clasificación a un torneo internacional. El equipo no viene en bueno momento, luego de encadenar tres partidos sin ganar, el último con derrota por 2-0 ante Ayacucho FC.

Alianza Lima pasa un buen momento de todo lo ocurrido el 2020, pero el técnico Carlos Bustos pide calma: “A mí me gusta vivir el día a día. Yo sé que la mayoría de los hinchas y la gente quiere que sea el 31 de octubre y que festejemos la Fase 2 y sepamos que vamos a jugar una final, pero no es así, si no, nos distraemos y nos confundimos. Hay que programarse para UTC, esa es la realidad”.

Sobre Farfán, el técnico aseguró que así el delantero no hubiese sido convocado, era complicado que tenga minutos en el campo sintético de San Marcos: “No me parece que hubiera sido del todo bueno que juegue en el sintético de San Marcos ante UTC en caso no hubiese sido convocado. Es gratificante para todos que él vuelva a la Selección y debemos estar felices porque era el deseo del jugador”.

De los últimos diez enfrentamientos entre ambos equipos, la ventaja la tiene UTC, que se impuso en cuatro ocasiones, Alianza Lima en dos y empataron en cuatro oportunidades. Los de Cajamarca tienen la victoria más reciente por 2-0 en la Liga 1 versión 2020.

Una de las novedades del partido será la camiseta morada que usará el plantel de Alianza Lima, en homenaje al Señor de los milagros. “Nuestras camisetas moradas ya están bendecidas. Y listas para se usadas el sabado ante UTC”, indicaron en una publicación del club.

