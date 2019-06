Copa América

Selección peruana: Pedro Aquino asegura que estará de vuelta en las Eliminatorias Qatar 2022

Volante del León se motiva pensando en los retos que le depara a la 'bicolor'

2019/06/11 - 11:40

Pedro Aquino viene atravesando los momentos más difíciles en su carrera como futbolista. El volante de la Selección peruana y del León FC de la Liga MX espera superar los obstáculos y regresar pronto al equipo de todos.

Tras descartarse su convocatoria a la selección nacional para la Copa América Brasil 2019 producto de la falta de partidos y su persistente pulbalgia, Pedro Aquino la tiene clara: quiere volver para las Eliminatorias a Qatar 2022.

" Ahorita estoy un poco sentido, pero en las Eliminatorias me volverán a ver. Agradezco a los hinchas que siempre me brindan, vine a ver el equipo de mis amores y eso me hace sentir muy feliz", expresó el volante de 24 años.

Pero además aprovechó para referirse a su querido Sporting Cristal, equipo con el que se consolidó y pudo dar el salto al extranjero.

"Veo muy bien al equipo, tiene para grandes cosas, creo que Cristal siempre ha sido un equipo competitivo y va a ir por muchas cosas más", subrayó.

Pedro Aquino estuvo el sábado en el Alberto Gallardo apoyando al Club de sus amores y declaró en exclusiva para nuestro canal de YouTube. Mira el video completo y suscríbete https://t.co/qdt7WrJLgS pic.twitter.com/vj1GUCfMG0 — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 10 de junio de 2019

