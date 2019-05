Copa América

Selección Peruana: Farfán dedicó mensaje a Carlos Zambrano en su regreso para la Copa América | FOTO

La 'Foquita' realizó una publicación tras el regreso del 'Kaiser'

2019/05/30 - 15:50

Hay un hombre que está de regreso luego de más de 3 años de ausencia en la Selección Peruana. Se trata de Carlos Zambrano, quien fe convocado por Ricardo Gareca para la Copa América 2019 luego de haber tenido regularidad y buen nivel en su club, Basilea de Suiza.

Quien le dio la bienvenida a través de redes sociales fue Jefferson Farfán. La 'Foquita' le dedicó una publicación en Instagram donde le dio la 'bienvenida' a Carlos Zambrano: "El Kaiser de vuelta, motivadísimos", publicó el delantero de Lokomotiv de Moscú.

Jefferson Farfán es uno de los jugadores más importantes de Ricardo Gareca en la Selección Peruana y el 'Tigre' descartó problemas con él: "Jefferson va a estar, por lo que me dijeron, no sé si para los dos (amistosos), pero para el segundo amistoso tiene grandes chances de estar. Para tranquilidad de ustedes, no hay nada de qué preocuparse, no hay preocupación que transmitirle o que nosotros como comando técnico estemos preocupados respecto a la designación de estos muchachos que fueron designados para la Copa América", indicó en conferencia.

