Perú vs. Costa Rica: once confirmado de Ricardo Gareca para enfrentar a los 'Ticos' | FOTOS

Gallese será el dueño del arco

El 'Rayo' está confirmado

Araujo vuelve al once titular

Abram hará dupla con Araujo

Trauco tiene la confianza del 'Tigre'

Tapia es inamovible en el equipo

'Canchita', la gran novedad

Carrillo será dueño de la banda izquierda

Cueva será el encargado del fútbol en el medio campo

Flores irá por la banda derecha

Ruidiaz reemplazará a Paolo Guerrero 1/12

Desde las 8:00 pm, Perú pone a prueba su jerarquía ante la selección de Gustavo Matosas

2019/06/05 - 19:20

La Selección Peruana juega hoy su penúltimo amistoso previo a su participación en la Copa América Brasil 2019. Costa Rica será el rival de turno y para ello el técnico Ricardo Gareca realizará dos cambios a fin de tener el esquema que más le ha funcionado.

En el medio campo, el 'Tigre' prepara un único cambio con el ingreso de Christofer Gonzales en lugar del lesionado Yoshimar Yotún, quien viene recuperándose. Además, Raúl Ruidiaz irá por Paolo Guerrero, quien se espera que esté al 100% ya para la Copa América.

Así, el once de Gareca será con Gallese; Advincula, Araujo, Abraham, Trauco; Tapia, C. Gonzáles, Carrillo, Flores, Cueva y Ruidiaz. El once de Gareca para hoy ante Costa Rica

