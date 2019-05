Beto da Silva descartó exclusión de la Copa América por indisciplina | VIDEO

Copa América

Beto da Silva descartó exclusión de la Copa América por indisciplina

El delantero habló sobre la boda de Pedro Aquino

2019/05/31 - 12:33

Beto da SIlva era uno de los candidatos a estar presente en la lista final de 23 convocados por Ricardo Gareca para la Selección Peruana, sin embargo, el 'Tigre' decidió no incluirlo en la Copa América.

En entrevista con Fox Sports Radio Perú, Eddie Fleischman le consultó sobre si su exclusión se debía a un tema de indisciplina, a lo que el delantero respondió de forma tajante.

"Eso no es verdad. Ellos no me transmitieron eso en ningún momento. Fue una decisión futbolística, no de fuera. Soy un jugador muy profesional, siempre trato de descansar y alimentarme como debo", indicó Beto da Silva.

"Sobre lo de Pedro fui a su matrimonio que fue a las 8 de la noche, era muy temprano y a él lo conozco hace 9 años, lo considero un gran amigo y me pidió por favor si podía ir y yo la verdad muy feliz de que me haya invitado. Fui un rato nada más. No creo que sea un motivo como para excluirme de la Selección Peruana", sentenció Beto da Silva sobre este tema.

Además, afirmó que sí fue el único de la Selección Peruana que asistió a la boda de Pedro Aquino debido a que la invitación se dio bastante tarde.

