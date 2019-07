Perú vs. Brasil: Casemiro y Marquinhos respaldan a Tite tras rumores de su salida luego de la Copa América

En la previa del Perú vs. Brasil, los jugadores de la selección brasileña, Casemiro y Marquinhos, salieron este viernes en defensa de su técnico, Tité luego de una serie de rumores sobre una posible salida de la Confederación Brasileña de Fútbol, luego de la Copa América.

Los dos jugadores brasileños destacaron la importancia de que el técnico se mantenga en el cargo, independiente del resultado del partido del domingo entre Brasil y Perú por la final de la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Llegar a la final de la Copa América refleja mucho el trabajo que Tite viene haciendo en los últimos años. No sé el número, pero él tiene cerca de un 80 % de victorias como entrenador de Brasil, entonces hay que tenerle respeto", dijo el centrocampista del Real Madrid en Teresópolis.

Asimismo, el volante agregó que el elevado porcentaje de victorias de Brasil con Tite al mando tiene que ser valorado, porque demuestra que se trata de un técnico victorioso, que además cuenta con su "respeto y debería tener el respeto de todos".

Por otro lado, el zaguero Marquinhos dijo no conocer nada acerca de la salida de Tité y que si en caso el director técnico está incómodo en la selección de Brasil, no se lo ha comentado a nadie en la interna. "A mí me gustaría que continuase. Independientemente del resultado de la final de la Copa", apuntó el jugador.

Finalmente, el seleccionado de la 'Canarinha' comentó acerca de la eliminación que tuvo el 'Scratch' en el mundial de Rusia 2018. "No me gustaría que se fuera. Quiero dejar ese voto de confianza en nuestro entrenador. Él viene cosechando muy buenos resultados, que tiene todas las estadísticas a su favor, al que el grupo le tiene confianza y cariño. Es un entrenador para guardar con cariño hasta el próximo Mundial", culminó.

