Martin Liberman disparó contra Lionel Messi y fue lapidario contra la selección de Argentina | VIDEO

Luego del empate entre la selección de Argentina ante Paraguay que los deja al borde de la eliminación en la Copa América 2019, Martín Liberman, periodista de Fox Sports, fue lapidario contra el equipo de Lionel Scaloni.

"La mayoría vio y se acostó con dolor de ojos al ver a Argentina, jugando como generalmente juega (mal). Yo vengo diciendo hace 10 años esto. Me animé a decir lo que se veía. No soy de los que dicen ¡Vamos Argentina!, soy realista", indicó Martin Liberman en Fox Sports.

"Es un descalabro lo que pasa en la selección de Argentina desde hace 10 años, es un bochorno. No podemos desconocer lo que está pasando y es terrible. Es un equipo sin relevo, sin relieve, sin estrategia, es amontonar futbolistas. Por eso pone a De Paul, Lo Celso, Paredes, se miran entre sí y no saben qué hacer. No entiendo", añadió.

Además, habló sobre las matemáticas que ahora rodean a la 'albiceleste': "Se clasifican 8 de 12 y Argentina está haciendo cuentas para ver si clasifica como séptimo u octavo, va a hacer cuentas para clasificarse como uno de los mejores terceros", dijo Liberman.

Y como no podía ser de otra manera, comentó sobre la participación de Lionel Messi: "Con Messi no alcanza ni alcanzó nunca, porque lo tenemos a él es que soñamos y los argentinos piensan que tenemos una posibilidad. Cuando te regalan un penal lo tenemos a él, pero no alcanza", sentenció.

Video: Fox Sports Argentina

