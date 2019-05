Copa América

Calcaterra lamenta no estar en la Copa América: "Me duele no estar en la lista de 23" | VIDEO

El volante de Sporting Cristal habló sobre su no convocatoria para la bicolor

2019/05/30 - 08:05

Horacio Calcaterra es uno de los jugadores del torneo local que ha quedado fuera de la lista de 23 convocados por Ricardo Gareca para la Copa América. El volante, quien había integrado previas convocatorias a la Selección Peruana, no podrá estar con la bicolor en Brasil.

"Fue importante estar entre los 40. Uno siempre tiene la esperanza de poder estar pero bueno, hay que seguir. Yo lo único que quiero es entregar al máximo en Cristal y disfrutar como lo estoy haciendo en estos últimos meses que he tenido continuidad y que el equipo anduvo bien", indicó Horacio Calcaterra en Fox Sports Radio Perú.

"FUE IMPORTANTE ESTAR ENTRE LOS 40, ME DUELE NO ESTAR EN LA LISTA DE 23"#FOXSportsPeru | Horacio Calcaterra, jugador de Sporting Cristal, se lamentó sobre su ausencia en la convocatoria de jugadores del torneo peruano. pic.twitter.com/xkkNlm2WBI — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 30 de mayo de 2019

Además, expresó su dolor por no estar en la lista de 23 convocados: "A uno le duele no estar pero sabía que podía pasar, que son 40 jugadores y Ricardo tiene que elegir 23 y lamentablemente no pude estar pero hay que seguir trabajando y tratar de mejorar algunas cosas que quizás me faltan para poder estar", agregó.

Finalmente, indicó lo siguiente: "Quiero seguir avanzando con Cristal en la Sudamericana y seguir haciendo las cosas bien", afirmó el volante de Sporting Cristal.

