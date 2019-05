Copa América

Eddie Fleischman sobre cruce entre Gareca y Pizarro: "Lo expuso de forma innecesaria" | VIDEO

El periodista de Fox Sports Radio Perú habló luego de la contundente frase del 'Tigre'

2019/05/31 - 11:14

Ricardo Gareca explicó la no convocatoria de Claudio Pizarro a la Selección Peruana para la Copa América con una fuerte frase: "Cualquiera que se autoexcluye no puedo estar convenciéndolo".

Esto desató una serie de comentarios y fue Eddie Fleischman, panelista de Fox Sports Radio Perú, quien indicó lo siguiente: "Lo expuso de forma innecesaria. Me llamó la atención porque siempre fue muy respetuoso con las trayectorias. Estamos hablando de un jugador de élite mundial. Resulta que tenemos a un jugador de 41 años, que sigue en una de las mejores 5 ligas del mundo y lo expone", afirmó el periodista.

"Cuando Pizarro dijo "yo ya no quiero hablar más de la selección", no sé si es autoexcluirse. Él no dijo yo no voy más. No es lo mismo que decir 'ya no me llamen'", sentenció Eddie Fleischman en su comentario sobre el tema Gareca-Pizarro.

"CONVOCAMOS A JUGADORES QUE QUIEREN ESTAR EN LA SELECCIÓN"#FOXSportsPeru | En conferencia de prensa, Ricardo Gareca fue duro en sus declaraciones con Claudio Pizarro. pic.twitter.com/nxAsoE9w2D — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 31 de mayo de 2019

Cabe resaltar que Claudio Pizarro publicó un mensaje donde le respondía a Ricardo Gareca: "Jamás me autoexcluí de la selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga...", indicó en su cuenta de Twitter.

