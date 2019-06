Copa América

Ecuador vs. Uruguay: fecha, hora y canales en el mundo del partidazo por la Copa América 2019

El 'Tri' choca ante los 'Charrúas', candidatos a llevarse el torneo

2019/06/15 - 22:46

SIGUE EN VIVO Ecuador vs. Uruguay desde el Mineirao de Belo Horizonte por el debut de la Copa América 2019. La selección de Uruguay, una de las favoritas del certamen, inicia su andadura en el torneo hoy ante Ecuador, una selección que llega con dudas sobre su seleccionador y el estado físico de algunos jugadores.

La ‘Celeste’, la selección más laureada en la historia del torneo de fútbol de naciones más antiguo del mundo, con 15 copas en su haber, ambiciona recuperar el cetro que logró por última vez en la edición de Argentina 2011, con una generación liderada por el delantero Luis Suárez, recuperado ya de su lesión.

"No veo mucho sentido andar diciendo que vamos a ganar cuando quedan seis partidos, pero nosotros no sentimos el peso de 15 copas, sentimos el impulso de las 15 copas que se han logrado", señaló el 'maestro' Tabárez en rueda de prensa en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

De la mano del ‘bolillo’

El combinado ‘Tricolor’, dirigido por el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, llegó a Brasil en pleno proceso de recambio generacional del conjunto, con varios futbolistas experimentados como el delantero Enner Valencia y el volante Antonio Valencia, y otros con menos experiencia que deben ir ganando peso competitivo.

"Todo el mundo tratar de marcar a Messi o a Suárez, pero nosotros marcamos más al balón e intentamos jugar mejor al fútbol. No es un irrespeto por los rivales, es un estilo de fútbol", señaló el entrenador de Ecuador en el estadio Mineirao, donde mañana jugarán contra Uruguay en la primera jornada del Grupo C de la Copa América.

Ecuador vs. Uruguay | Canales en el mundo para el duelo

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay, vera+, DIRECTV Sports Uruguay

Perú: DIRECTV Play Deportes, América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru

España: tvG2, DAZN Spain

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina

Australia: Kayo Sports, beIN Sports Connect, beIN Sports 1

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, SporTV, Globo, GloboEsporte.com

Canadá: TSN3, TSN GO

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, TVN

Colombia: Caracol Play, Caracol TV, Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Repretel En Vivo, Sky HD, Repretel Canal 11

Dinamarca: Viaplay Denmark, TV3 Sport

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD, SportsMax 2

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, Sky HD

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision

Ecuador vs. Uruguay | Horarios en el mundo para el duelo

17:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:00 horas en Venezuela, Bolivia

19:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

00:00 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania

Más noticias en otros medios