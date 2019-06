Copa América

Copa América 2020: Conmebol confirmó a Qatar y Australia como invitadas al torneo | FOTO

El máximo ente del fútbol sudamericano emitió un comunicado oficial

2019/06/13 - 15:46

La Conmebol aprobó este jueves que la Selección de Qatar y la Selección de Australia serán las 2 invitadas a la Copa América 2020, luego de haber obtenido la Copa Asiática en sus últimas dos ediciones, decisión que fue anunciada en un comunicado oficial.

El Consejo de CONMEBOL se reunió este jueves en So Paulo, encuentro en el que se aprobó la participación de Australia y Qatar como países invitados en la CONMEBOL Copa América 2020, ambos campeones de las dos últimas ediciones de la Copa Asiática. La competencia, que por primera vez en su historia se desarrollará en doble sede en Argentina y Colombia, se disputará en dos grupos de seis equipos agrupados en Zona Sur y Zona Norte", indicaron en dicho comunicado.

Eso sí, dejaron bien en claro que no existirá final de ida y vuelta como se especulaba en un principio: "No hay final de ida y vuelta para el 2020. Eso está descartado", confirmó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

De otro lado, aún no tiene confirmada la sede para la final: "Va a ser una fórmula nueva, porque nos mudamos a años pares y les queremos dar más espacio a nuestros jugadores. Este tipo de calendario les exige demasiado, y en función de eso proponemos un sistema nuevo. La organización tiene que estar muy bien trabajada y no me gustaría tomar decisiones sin tener el trabajo hecho previamente. Deberíamos tener el resultado en 15 días", sentenció.

