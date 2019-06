Copa América 2019 | Wuilker Fariñez da el primer paso para fichar por Barcelona | VIDEO

La Copa América sigue en curso y cada vez hay más jugadores que se muestran a nivel internacional. Tal es el caso de Wuilker Fariñez, quien desde antes del inicio de Brasil 2019 estaba siendo voceado en el Barcelona según la prensa española.

Ante ello, el joven arquero fue consultado sobre sus deseos de llegar al fútbol europeo finalizando la Copa y también dependiendo su futuro en Colombia con Millonarios. "A quién no le llama la atención el Barcelona, pero eso ya se verá. No quiero desviarme del sueño que es Copa América", contó el guardameta a diario As.

Asimismo, Fariñez reveló que hasta el momento no ha tenido ningún contacto con el cuadro 'azulgrana' y que incluso no sabe qué pasará con su futuro cuando regreso a su equipo colombiano. El portero sabe del buen rendimiento que tuvo en el Mundial Sub 20 y apunta a emigrar a otro club.

"Después del Mundial quería trabajar y cumplir sueños, pero esto aún continúa, vamos paso a paso", agregó en sus declaraciones. Cabe mencionar que el arquero recibió 4 goles en lo que va de la Copa América 2019, sin embargo, en todas las ocasiones, el VAR estuvo de su lado y fueron anulados por claras faltas y posiciones adelantadas.

