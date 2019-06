Copa América

Copa América 2019 | Perú vs. Venezuela: "Si Venezuela llega a semifinales, no debe ser sorprendente" | VIDEOS

La 'Vinotinto' pretende dar la sorpresa en Brasil

2019/06/13 - 12:35

En entrevista con Grupo El Comercio, el periodista de DirecTV Sports, Federico Rojas, hizo un análisis al presente de la Selección de Venezuela de cara al debut ante la Selección Peruana en la Copa América 2019.

"Hay críticas sobremanera. No hay concientización real de lo que se está viviendo, nada satisface, la gente espera más y hasta que no se gane algo, no se va a dejar de exigir. A la gente se le olvida rápido el subcampeonato ante Inglaterra (Sub20). Hay demasiada crítica en Venezuela sin respetar el proceso", indicó Federico Rojas.

Además, dijo que no sería una sorpresa que alcancen instancias finales: "Esta Venezuela está para competir seriamente contra selecciones de mayor jerarquía y buscar trascendencia que no ha podido tener. Más allá de la ansiedad del venezolano, es el tema de la necesidad de una alegría, porque nuestro país es rescatado por el deporte. Si Venezuela llega a meterse en semifinales, no debe ser sorprendente", añadió.

Por supuesto, no podía faltar el análisis a la bicolor: "Hay una profunda admiración por el futbolista peruano, que tiene el fútbol intravenoso. (Venezuela) Piensan estar en el mismo nivel (que Perú). Dudamel trabaja mucho con su 'coach' para que sus jugadores no se distraigan", afirmó.

