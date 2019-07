Copa América 2019 | Periodista argentino pide que el Brasil y Argentina se vuelva a jugar | VIDEO

Brasil derrotó 2-0 a Argentina en una de las semifinales de la Copa América, y debido al polémico arbitraje del árbitro Ruddy Zambrano, quien para el entender del panel del programa del canal TyC, no cobró dos penales claros a favor del equipo albiceleste.

"Esto no se puede repetir, tiene que haber una reunión de urgencia. El finalista fue decidido con un partido viciado de nulidad por parte del arbitraje y el no uso del VAR. Es la prueba más contundente de corrupción arbitral", mencionó.

Diversos programas deportivos argentinos mostraron su malestar con el arbitraje, al que tildaron de innecesario, debido a que el equipo dirigido por Tité tenía los argumentos necesarios para ganar el partido.

Incluso el brasileño Dani Alves mostró su malestar: “Yo también me quejo del arbitraje. No me gusta hablar de los árbitros, pero me pareció que estaba más nervioso que nosotros. Cobraba todo. No estuvo bien para los dos lados”, aseguró.

