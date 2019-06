Copa América

Copa América 2019: Lionel Scaloni disparó contra la cancha tras perder ante Colombia | VIDEO

El técnico expresó su malestar luego de caer en el debut ante los 'cafeteros'

2019/06/15 - 20:28

El Arena Fonte Nova fue el escenario del duelo entre la Selección de Argentina y la Selección de Colombia en el debut del Grupo B en la Copa América 2019, con un resultado favorable por 0-2 para los 'cafeteros'.

Sin embargo, el entrenador argentino Lionel Scaloni se mostró bastante disgustado por el campo de juego: "Me parece lamentable el estado del campo de juego. Es algo que no puede pasar, estos futbolistas no pueden jugar en una cancha así", indicó el DT en conferencia de prensa. "Y es el primer partido. No me imagino lo que va a ser esta cancha cuando lleven dos o tres. Deja mucho que desear, me parece lamentable", sentenció.

Además, lamentó el gol que recibieron por parte de Roger Martínez: "En nuestro mejor momento nos hicieron el gol de contra. Colombia es un buen equipo, eso está de más decirlo. Solo es un partido, es el primero, todavía queda mucho. Lógicamente nos hubiese gustado otro resultado, pero es el que hay", dijo Scaloni.

"Ellos en un momento fueron superiores, en otro, nosotros. Más allá del gol, que fue de contra, estuvimos bien, sobre todo el segundo tiempo", añadió.

Finalmente, afrontó la derrota: "Somos un equipo, acá perdimos todos y lo vamos a levantar entre todos", concluyó Scaloni, quien recordó que quedan dos partidos de la fase de grupos (Paraguay y Catar) y que si Argentina los gana pasará a la siguiente fase", sentenció Scaloni.

"LAMENTABLE EL ESTADO DEL CAMPO DE JUEGO"#CentralFOX | Lionel Scaloni fue muy crítico con el césped del Arena Fonte Nova. "No imagino como va a estar para los últimos partidos" #FOXenBrasil pic.twitter.com/faZtfoCJuJ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 16 de junio de 2019

Video: Fox Sports

