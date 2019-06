Copa América

Copa América 2019 EN VIVO todos los partidos, resultados y últimas noticias de Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia

Los principales candidatos a levantar la Copa América 2019

2019/06/12 - 22:55

Sigue EN VIVO todas las novedades de Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, de las principales selecciones en esta Copa América 2019. Aquí encontrarás todos los resultados, encuentros EN DIRECTO y las últimas noticias.

Selección Peruana

La bicolor arribó a la ciudad de Porto Alegre, donde realizará este jueves su primer entrenamiento en el centro de alto rendimiento de Internacional, el equipo de Paolo Guerrero. La Selección Peruana va por su revancha en la Copa América luego de la eliminación sufrida en el 2016 en cuartos de final a manos de Colombia.

Cabe recordar que el último miembro en incorporarse a la Selección Peruana fue Josepmir Ballón, quien reemplazará a Paolo Hurtado luego de la lesión sufrida ante la Selección de Colombia en el amistoso disputado en el Monumental.

Fixture de la 'Bicolor'

Perú vs Venezuela: sábado 15 de junio a las 14:00 horas (horario peruano)

Perú vs. Bolivia: martes 18 de junio a las 16:30 horas (horario peruano)

Perú vs. Brasil: sábado 22 de junio a las 14:00 horas (horario peruano)

Video: Movistar Deportes

Selección de Chile

La Selección de Chile ya se encuentra en Brasil y realizó su primera conferencia de prensa previo al debut en la Copa América, donde Reinaldo Rueda habló sobre la actualidad de la 'Roja'.

"He hecho mucho énfasis en que el Chile campeón de América fue en 2015 y 2016. En 2019 tenemos que escribir la historia (...) si entramos como el equipo que aspira a ganar y a hacer el fútbol que sabe hacer Chile, podemos trascender", indicó el entrenador colombiano.

Fixture de la 'Roja'

Chile vs. Japón: lunes 17 de junio a las 18:00 horas (horario peruano)

Chile vs. Ecuador: viernes 21 de junio a las 18:00 horas (horario peruano)

Chile vs. Uruguay: lunes 24 de junio a las 18:00 horas (horario peruano)

Selección de Argentina

Con Lionel Messi al mando, la Selección de Argentina es siempre favorita a alzar la Copa América. Con 14 títulos, volverá a buscar un campeonato luego de más de 2 décadas de sequía, aunque su presente no sea el mejor en cuanto a rendimiento.

Germán Pezella dio una conferencia de prensa y habló sobre el primer rival, la Selección de Colombia, que es una de las candidatas en la Copa América: “Colombia es un rival que enfrentamos no hace mucho, aunque sin el técnico de hoy. Individualmente son jugadores que conocemos, que tienen nivel mundial”, indicó el defensor central.

Fixture de la 'Albiceleste'

Argentina vs. Colombia: sábado 15 de junio a las 17:00 horas (horario peruano)

Argentina vs. Paraguay: miércoles 19 de junio a las 19:30 horas (horario peruano)

Argentina vs. Catar: domingo 23 de junio a las 14:00 horas (horario peruano)

Video: TyC Sports

Selección de Brasil

Neymar es la gran ausencia de la Selección de Brasil en esta Copa América. Jugarán de local y tendrán una gran presión por parte de la hinchada para buscar un nuevo título después del último conseguido en el 2007.

La última novedad es la recuperación de Arthur Melo. Según un vídeo divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), pues la práctica de hoy miércoles fue a puerta cerrada, el volante brasileño realizó diferentes actividades con y sin balón con una respuesta satisfactoria.

Fixture del 'Scratch'

Brasil vs. Bolivia: viernes 14 de junio a las 14:00 horas (horario peruano)

Brasil vs. Venezuela: martes 18 de junio a las 19:30 horas (horario peruano)

Brasil vs. Perú: sábado 18 de junio a las 14:00 horas (horario peruano)

Video: YouTube

Selección de Colombia

La Selección de Colombia arranca su participación en la Copa América frente a la 'Albiceleste'. El equipo de Carlos Queiroz viene de golear a la Selección Peruana por 3 a 0 y es un gran impulso anímico para la Copa América.

Una novedad resaltante en la previa al debut es que es la cuarta mejor cotizada en el mercado, pues acumula 323,15 millones de cotización, entre los que más resaltan James Rodríguez (65), Davinson Sánchez (45) y el delantero Duván Zapata (35).

Fixture de los 'Cafeteros'

Colombia vs. Argentina: sábado 15 de junio a las 17:00 horas (horario peruano)

Colombia vs. Catar: miércoles 19 de junio a las 16:30 horas (horario peruano)

Colombia vs. Paraguay: domingo 23 de junio a las 14:00 horas (horario peruano)

Video: Movistar Deportes

Más noticias en otros medios