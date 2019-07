Copa América 2019 | Diario Olé trolea a medio brasileño con penal no cobrado a Nicolás Otamendi | FOTO

Tras el triunfo de la selección de Brasil a Argentina en la Copa América, el diario brasileño Lance hizo una portada con mención al diario deportivo Olé de Argentina. La respuesta se hizo mediante un mensaje en Twitter.

Las quejas de la prensa argentina son debido a los penales no cobrados, además del no uso del VAR para ver las repeticiones. El Argentina vs. Brasil es el único encuentro de toda la competencia donde no se usó la ayuda de la tecnología.

El malestar por el mal rendimiento del árbitro ecuatoriano Ruddy Zambrano también fue por parte de Brasil. Dani Alves mencionó que el juez parecía estar más nervioso que los mismos jugadores.

