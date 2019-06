Copa América

Copa América 2019 | 'Bolillo' Gómez se niega a renunciar: "¿Por qué me tengo que ir si no soy el problema?" | VIDEO

El técnico de Ecuador desea mantener su contrato que finaliza en 2022

2019/06/25 - 16:29

Hernán 'Bolilo' Gómez, técnico de la selección de Ecuador, se mostró bastante ofuscado luego de la eliminación en la Copa América 2019. El técnico, entre otras cosas, no piensa en una renuncia, pues tiene contrato hasta el final de las Eliminatorias.

"Si me echan, me tengo que ir, pero a mí no me pasa por la cabeza. Hace un año no había selección. Después de la Eliminatoria no hubo selección. Hay inconsciencia por los resultados, que fueron pésimos, pero hemos avanzado en elaboración de juego", indicó el 'Bolillo' tras el empate ante Japón.

Más noticias sobre la Copa América 2019

Copa América 2019 EN VIVO | ¿Arturo Vidal deja Barcelona y se convirtió en nuevo jugador de Flamengo? | FOTOS

Selección peruana | ESPN pone a Pedro Gallese en el once ideal de la fase de grupos de la Copa América | FOTO



Uruguay vs. Perú: Dos cracks en duda para choque ante la 'Bicolor' por Copa América | FOTO

"Tengo un año de trabajo, pero si la solución es echarme, bienvenida, va a llegar otro y cómo le van a traer, igualito, pongan el que quieran, y va a ser el mismo irrespeto, el mismo maltrato", añadió.

"Yo no considero que sea el problema en la selección, ¿por qué me tengo que ir si yo no soy el problema y estamos formando un buen grupo?. Esta Copa América no nos fue bien, no hemos sacado resultados, pero vamos con esfuerzos importantes porque nosotros lo vemos dentro. Se ven los resultados porque son negativos", sentenció el técnico de Ecuador.

"SI ME ECHAN ME TENGO QUE IR, PERO HACE UN AÑO NO HABÍA SELECCIÓN"#CentralFOX | El 'Bolillo' Gómez mostró su enojo por los resultados de Ecuador y dejó a disposición su futuro al mando del equipo. #FOXEnBrasil pic.twitter.com/f1FWhCbaPr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 25 de junio de 2019

Video: Fox Sports Argentina

Más noticias en otros medios

Ya no depende de los árbitros: Conmebol decidirá posible sanción a Gonzalo Jara tras agresión a hincha

Perú vs. Uruguay: resultados, estadísticas, partidos, historia y más por Copa América