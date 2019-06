Copa América

Chile vs. Japón EN VIVO | ¿Dónde y cómo ver el partido por el Grupo C de la Copa América 2019?

Chile y Japón debutan en el estadio Morumbí

2019/06/17 - 13:41

Chile-Japón EN VIVO| La selección de Chile inicia su participación en la presente edición de la Copa América ante una invitada y joven selección de Japón, que viene con Takefusa Kubo, considerado el Lionel Messi asiático. La selección de Reinaldo Rueda tiene a Arturo Vidal y Alexis Sánchez como sus principales figuras y buscarán repetir los éxitos de las ediciones pasadas.

Chile enfrenta a Japón EN VIVO | Horarios del partido

- Perú 18:00 horas

- Ecuador 18:00 horas

- Colombia 18:00 horas

- México 18:00 horas

- Bolivia 19:00 horas

- Paraguay 19:00 horas

- Chile 19:00 horas

- Venezuela 19:00 horas

- Argentina 20:00 horas

- Uruguay 20:00 horas

- Brasil 21:00 horas

El duelo entre ambas selecciones es el último encuentro de la primera jornada de la fase de grupos y el segundo del grupo C, donde también están Ecuador y Uruguay. La selección charrúa superó con holgura (4-0) a Ecuador y por ello Chile debe ganar para no ponerse en aprietos.

Buen ambiente en la selección de Chile

Chile vs. Japón ONLINE | Guía de canales

Perú: América Televisión, DIRECTV Play Deportes, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Brasil: GloboEsporte.com, SporTV Play, SporTV, Globo

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina

Chile: TVN, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, CDF HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Japón: DAZN

México: Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, TDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

España: DAZN Spain

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay, vera+, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Venevision, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela