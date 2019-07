Chile vs. Argentina: Reinaldo Rueda respaldó a Gabriel Arias tras ataques en redes sociales luego de la caída ante Perú

El técnico de la selección de Chile, Reinaldo Rueda, lamentó las críticas y ataques sufridos en las redes sociales por el portero titular Gabriel Arias, responsabilizado por el segundo gol en la derrota de 0-3 ante Perú, en las semifinales.

"Es un tema también de moda, las redes sociales les gana a todos en velocidad y cualquiera puede escribir en forma cobarde e irresponsable", afirmó Rueda en conferencia de prensa. El técnico colombiano puso como ejemplo la situación vivida por el defensa colombiano William Tesillo, quien denunció amenazas en su contra a través de las redes sociales.

MÁS NOTICIAS DEL CHILE VS ARGENTINA

VER Chile vs. Argentina EN VIVO por el tercer y cuarto puesto de la Copa América vía DirecTV Sports y América TV

Chile vs. Argentina | Lionel Scaloni y su directo mensaje a la Roja por el tercer puesto de la Copa América 2019

Chile vs. Argentina | Reinaldo Rueda y su contundente respuesta sobre el VAR | VIDEO

Chile vs. Argentina | Otamendi soltó duro mensaje contra el VAR: 'Nadie nos robará la ilusión' | VIDEO

Chile vs. Argentina | Periodista de Fox Sports: "Es el partido del millón de dólares" | VIDEO



Argentina vs. Chile | El posible once 'Albiceleste' ante la Roja tercer puesto | Copa América 2019

Chile vs. Argentina: Arturo Vidal dice que partido por el tercer lugar de la Copa América no tiene importancia

"Todos los que estamos en este medio estamos expuestos a este tipo de situaciones. Lo mismo pasó en Colombia con el joven William Tesillo al desperdiciar el penalti", en la definición contra Chile por los cuartos de final que los chilenos vencieron por 4-5 tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, dijo Rueda.

El estratega de la Roja, lamentó la "situación delicada" de las selecciones chilenas de base, que no juegan un Mundial Sub'20 desde Turquía 2013. "Somos la única selección que no tiene un solo jugador Sub 23 en la nómina de esta Copa América. No es fácil renovar la generación exitosa y el trabajo para el futuro del fútbol chileno es bien sensible e intenso", citó Rueda.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Dota Underlords al detalle: ¿cómo funciona el sistema de clasificación?

¡Con Kawhi Leonard a la cabeza! El top 5 de los jugadores de la NBA que están como agentes libres