Brasil vs. Bolivia EN VIVO por la inauguración de la Copa América: sigue EN DIRECTO el debut desde el Morumbí

Tite y sus dirigidos arrancan la participación en la Copa América 2019 | Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el debut

2019/06/13 - 12:00

VER AQUÍ Brasil vs. Bolivia EN VIVO por la inauguración de la Copa América 2019 EN DIRECTO desde el Estadio Morumbí de Sao Paulo. No te pierdas el MINUTO A MINUTO a través de Elbocon.pe, con todas las novedades sobre el primer partido del certamen.

La Canarinha buscará el noveno título que le acredite como la mejor selección de América ante su afición, escéptica con el potencial de su selección tras el varapalo que supuso la eliminación en cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018.

La historia, sin embargo, está de su lado. Esta será la quinta vez en su historia que Brasil albergará la Copa América (1919, 1922, 1949 y 1989) y el balance no puede ser más ilusionante: siempre que fue anfitrión, se proclamó campeón.

La preparación no fue un camino de rosas, especialmente desde que Neymar se incorporó a finales de mayo. A partir de ahí se empezó hablar más de polémicas, líos y escándalos que de fútbol.

El delantero del París Saint-Germain fue despojado del brazalete de capitán, ahora en posesión de Daniel Alves, por agredir a un aficionado en Francia; después una mujer le denunció por una supuesta violación; y finalmente acabó lesionado en los ligamentos del tobillo derecho en el primer amistoso preparatorio contra Catar.

Sustituido en la lista por Willian, ahora queda la duda de cuánto afectará al desempeño del cuadro verde-amarillo la baja de su principal estrella y uno de los mayores goleadores de su historia.

El joven extremo David Neres ya presentó sus credenciales para ocupar su lugar y apunta a titular el viernes.

Las consecuencias de la baja de Neymar, hasta el momento, parecen ser mínimas tras sendas victorias en los amistosos previos ante Catar (2-0) y Honduras (7-0).

Video: CBF TV

Por su parte, Bolivia, campeona únicamente en la edición de 1963, afronta el duelo como si fuera David contra Goliat.

Diez veces se ha medido con Brasil en la Copa América con un balance de ocho derrotas y dos victorias. Ambas selecciones nunca empataron en la competición.

Más preocupante son los 40 goles encajados contra la pentacampeona del mundo por los 13 anotados en esos diez encuentros.

La Verde también ha tenido problemas con las lesiones. El seleccionador Eduardo Villegas se vio obligado a llamar a Ramiro Vaca para sustituir al delantero Rodrigo Ramallo, baja por un esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo.

El último amistoso de la Selección de Bolivia

Brasil vs. Bolivia | Horarios en el mundo para ver el debut

Perú: 7:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia: 8: 30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m.

Brasil vs. Bolivia | Guía de canales en todo el mundo

Argentina: DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina

Australia: beIN Sports 1, Kayo Sports, beIN Sports Connect

Bélgica: Play Sports 1, Play Sports

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, GloboEsporte.com, SporTV Play, Globo

Canadá: TSN2, TSN GO

Chile: DIRECTV Play Deportes, CDF HD, Canal 13, DIRECTV Sports Chile, TVN

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo, TDN

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD, TDN

Honduras: TDN, Sky HD, Tigo Sports Honduras

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Televisa Deportes En Vivo, TDN, Nu9ve, Blue To Go Video Everywhere, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Sky HD

Holanda: Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nueva Zelanda: beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América Televisión, DIRECTV Sports Peru, América TVGO, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, Telemundo, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: VTV Uruguay, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Brasil vs. Bolivia | Así pagan en las apuestas

Brasil: 1.07

Empate: 12.50

Bolivia: 60.00 soles

Más de 2.5 goles: 1.51

Menos de 2.5 goles: 2.70

(Cuotas Betsson.pe)

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Allan (o Fernandinho), Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison y Gabriel Jesús.

Entrenador: Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Erwin Saavedra; y Marcelo Moreno Martins.

Entrenador: Eduardo Villegas

Terna arbitral: El argentino Néstor Pitana, asistido por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan P. Belatti.

Estadio: Morumbí, Sao Paulo.

Con información de EFE

