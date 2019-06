Brasil - Bolivia EN VIVO | ¿Dónde y cómo ver el partido inaugural de la Copa América 2019?

Copa América

2019/06/14 - 12:40

Brasil enfrenta a Bolivia ONLINE | La selección de Brasil abre la Copa América 2019 en un duelo ante Bolivia en Mourmbí.

Brasil vs. Bolivia ONLINE | Guía de canales

Perú: América Televisión, DIRECTV Play Deportes, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Brasil: GloboEsporte.com, SporTV Play, SporTV, Globo

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina

Chile: TVN, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, CDF HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Japón: DAZN

México: Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, TDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

España: DAZN Spain

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay, vera+, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Venevision, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

► Brasil vs. Bolivia EN VIVO: alineaciones para el partido inaugural de la Copa América 2019

Brasil abre este viernes la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, contra Bolivia en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

Los brasileños dominan claramente los enfrentamientos directos con los bolivianos con un balance histórico de 20 victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

La mayoría de esos partidos se dieron precisamente en la Copa América, con ocho victorias para la pentacampeona del mundo y dos para el combinado andino. Nunca empataron en el torneo.

Copa América 2019 EN VIVO | Horarios del Brasil vs. Bolivia

Perú: 19:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

México: 19:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

España: 2:30 horas (16 de junio)

Uruguay: 21:30 horas

Venezuela: 20:30 horas