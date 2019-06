Argentina vs. Colombia: insólito blooper de Ospina y el 'Kun' Agüero falla gol sin portero | VIDEO

Arrancó el encuentro entre la Selección de Argentina y la Selección de Colombia con bastante intensidad, algo que será una costumbre en esta Copa América 2019. El encuentro es de ida y vuelta y ambas porterías han tenido ocasiones de gol.

Una de ellas es la que protagonizó Sergio 'Kun' Agüero a los 6 minutos del encuentro. David Ospina salió en falso, cometió un terrible blooper que le pudo costar el primer gol en contra, pues el 'Kun' quedó solo frente a la portería pero el balón le quedó atrás y fue interceptado por cuatro defensores 'cafeteros'.

