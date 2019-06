Copa América

Argentina vs. Colombia EN VIVO | ¿Dónde y cómo ver el partido por el Grupo B de la Copa América 2019?

Argentina y Colombia chocan este sábado en la Copa América 2019

2019/06/15 - 07:45

Argentina - Colombia EN VIVO | La 'Albiceleste', con Lionel Messi a la cabeza, debuta en la Copa América 2019 enfrentando nada menos que al conjunto 'cafetero' de James Rodríguez y Radamel Falcao, en un duelo de poder a poder este sábado 15 de junio.

► Argentina vs. Colombia EN VIVO por la Copa América vía América TV y DirecTV Sports



Argentina enfrenta a Colombia EN VIVO | Horarios del partido

- Perú 17:00 horas

- Ecuador 17:00 horas

- Colombia 17:00 horas

- México 17:00 horas

- Bolivia 18:00 horas

- Paraguay 18:00 horas

- Chile 18:00 horas

- Venezuela 18:00 horas

- Argentina 19:00 horas

- Uruguay 19:00 horas

- Brasil 20:00 horas

El choque entre albicelestes y cafeteros, el más atractivo que nos ofrece la primera ronda de la Copa América, se jugará en el estadio mundialista Arena Fonte Nova, en Salvador, y abrirá las acciones del Grupo B, que completan Paraguay y Qatar.

Argentina vs. Colombia ONLINE | Guía de canales

Perú: América Televisión, DIRECTV Play Deportes, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Brasil: GloboEsporte.com, SporTV Play, SporTV, Globo

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports Argentina

Chile: TVN, Canal 13, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, CDF HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Caracol HD2

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Japón: DAZN

México: Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, TDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

España: DAZN Spain

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay, vera+, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Venevision, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela