Copa América 2019 | Selección de Argentina anuncia al reemplazo de Esteban Andrada | FOTO

Esteban Andrada sufrió un traumatismo en la rodilla derecha

2019/06/14 - 10:48

Juan Musso, portero de Udinese, ha sido confirmado como el reemplazo de Esteban Andrada a solo un día del debut de la Selección de Argentina en la Copa América 2019.

"El jugador, que sufrió traumatismo de rodilla derecha, evolucionó desfavorablemente presentando un importante cuadro de derrame articular no encontrándose apto medicamente para participar de la Copa América. De acuerdo a esto, se presentará la nota a Conmebol para aguardar la autorización del reemplazante que será Juan Musso", indicaron en el comunicado oficial sobre la lesión del portero.

Sorprende la decisión de Lionel Scaloni, pues Juan Musso jamás ha participado de un torneo internacional y esta será la primera ocasión a sus 27 años. En lista también estaban los nombres de Gerónimo Rulli y Paulo Gazzaniga.

Eso sí, Musso estaba incluido en la lista de 40 pre seleccionados. "Cuando vi la lista y estaba entre los cinco primero me puse muy contento. Después tenía la ilusión y la expectativa de quedar. Me siento preparado para ese desafío y si me llaman daré todo como lo hago siempre en cada partido y en cada entrenamiento", afirmó cuando se enteró de su convocatoria.

