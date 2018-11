Campeón de la Sudamericana recordó cuando 'Cuto' le hizo "la de Ronaldinho"

Han pasado más de 8 años desde aquella memorable frase que dejó Luis el 'Cuto' Guadalupe en nuestro fútbol peruano. Esa declaración que seguramente seguirá siendo recordada durante muchos años, en donde aseguró con tono sarcástico que uno de sus rivales se 'picó' porque le había hecho una de las jugadas que utilizaba Ronaldinho.

Ha sido un campeón de la Copa Sudamericana 2003, quien ha recordado esta épica frase, a su manera, en sus redes sociales. Sí, nos referimos a Julio García, aquel volante zurdo del Cienciano que hizo historia tras vencer nada menos que River Plate y Boca Juniors, en lo que fue finalmente la Recopa Sudamericana.

El 'Pincel' usó su cuenta de fútbol para rememorar una jugada mediante una fotografía en donde se le ve marcando a Luis Guadalupe. "Lo acepto, el Cuto me dribló, no se la pude quitar cuando me hizo la de Ronaldinho. Por lo demás, no le presten mucha atención a mi frondosa cabellera", posteó el ahora exfutbolista.

Luego, Julio García en uno de los comentarios explicó que la frase solo fue una referencia para describir la foto y que la usó en un tono sarcástico.

¿Cómo nació la popular frase: "Le hice la de Ronaldinho"?

Luis el 'Cuto' Guadalupe jugaba en el 2010 para el León de Huánuco y un 31 de octubre le tocó enfrentar al Sport Huancayo en el conocido Heraclio Tapia. Sobre el final del partido tuvo un pequeño roce con el jugador Sixto Santa Cruz del elenco visitante y el exzaguero hizo una finta, pero la jugada finalmente terminó en falta a favor de los dueños de casa. "Fue una jugada donde él se quedó picón y ahí le hice la de Ronaldinho (risas). Ya sabía que iba a pasar eso", explicaba el 'Cuto' tras ser expulsado en el encuentro.

