Deportistas peruanos denuncian por estafa a ciudadano español

Un grupo de deportistas peruanos han denunciado ser víctimas de estafa por parte de un ciudadano español que responde al nombre de Josep Pascual de 53 años. Ellos aseguran que este sujeto les prometió grandes auspicios a cambio de pagarle una suma considerable de dinero, según un reportaje difundido por América Noticias.

"A mí me prometió dar, al cambio en soles, 103 mil soles y yo le deposité como adelanto 1500 dólares, de los cuales nunca vi ni un sol. No me los devolvió, cuando dijo que me los iba a devolver. Nunca me los devolvió y el cheque que me dio diferido no tenía fondos y nunca vi esa plata", manifestó Christian Málaga, piloto de cuatrimoto que competirá en el Rally Dakar 2019.

"Lo que él prometía, es más está en el contrato que firmaron todos los deportistas, era que el primer año, te conseguía como mínimo 8 a 10 mil dólares de auspicio económico. Y lo que él decía era que el primero de mayo a más tardar todos íbamos a tener el dinero en nuestras cuentas del auspicio económico", agregó Nicolás Pacheco, quien es otro de los engañados por Pascual.

Cabe señalar, que según el reportaje y las denuncias, Josep Pascual tenía la costumbre de citar a sus representados a lujosos auditorios, los cuales se encontraban en zonas residenciales de la ciudad de Lima. En tanto, Pascual señaló que todas las denuncias son falsas.

Así opera Josep Pascual

